Врач Богдан Трохименко рассказал, что во время пожара пострадали 43-летний мужчина и 19-летняя девушка. Медик не исключает, что травмы пострадавшие могли получить во время падения. В то же время окончательный ответ в больнице дать не готовы.
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В настоящее время мужчина находится в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Трихименко отметил, что медики борются за его жизнь.
У мужчины диагностировали повреждение костей, черепно-мозговую травму, повреждение грудины и брюшной полости. Пострадавший уже прооперирован. Сейчас его подключили к аппарату ИВЛ.
Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии. Однако угроз ее жизни нет. У женщины диагностировали 40% ожогов тела I и II степени.
Пожар в Винницкой области: главное
- Пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй" произошел в ночь с 21 на 22 декабря.
- Трагедия унесла жизнь одного человека. Кроме того, сообщили о 2 пострадавших.
- Работники полиции и спасатели эвакуировали из комплекса около 60 человек, в том числе 53 ребенка.
- По предварительным данным, три человека во время пожара выпрыгнули из окна.
- Информации о причинах пожара нет.