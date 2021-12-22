Лікар Богдан Трохименко розповів, що під час пожежі постраждали 43-річний чоловік та 19-річна дівчина. Медик не виключає, що ці травми постраждалі могли отримати під час падіння. Водночас остаточної відповіді у лікарні дати не готові.
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Наразі чоловік перебуває у вкрай важкому нестабільному стані. Трихименко зауважив, що медики борються за його життя.
У чоловіка діагностували ушкодження кісток, черепно-мозкова травма, пошкодження грудини та черевної порожнини. Постраждалого вже прооперували. Наразі його під'єднали до апарату ШВЛ.
Постраждала жінка перебуває у важкому стані. Однак загроз її життю нема. У жінки діагностували 40% опіків тіла I та II ступеня.
Пожежа на Вінниччині: головне
- Пожежа у комплексі відпочинку "Батерфляй" сталася у ніч з 21 на 22 грудня.
- Трагедія забрала життя однієї людини. Окрім того, повідомили про 2 постраждалих.
- Працівники поліції та рятувальники евакуювали з комплексу приблизно 60 людей, зокрема 53 дітей.
- За попередніми даними, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна.
- Інформації про причини пожежі наразі немає.