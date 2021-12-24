Кількість жертв жахливого займання у готелі у Вінницькій області зросла. Жертвами трагедії стали вже двоє людей.

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Помер чоловік, який постраждав у пожежі під Вінницею

У лікарні помер 43-річний чоловік, який вистрибнув у вікна готелю на Вінниччині. У нього були опіки та переломи. Постраждалий перебував у реанімації у дуже важкому стані.

За словами медичного директора лікарні швидкої допомоги Вінниці, чоловіка раніше прооперували. У нього діагностували складну політравму з пошкодженням кісткового мозку, черепно-мозкову травму та травму грудної клітки.

Пожежа у готелі під Вінницею: що відомо

До слова, поліція почала кримінальне провадження через пожежу: дивіться відео