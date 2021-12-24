Кількість жертв жахливого займання у готелі у Вінницькій області зросла. Жертвами трагедії стали вже двоє людей.
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Помер чоловік, який постраждав у пожежі під Вінницею
У лікарні помер 43-річний чоловік, який вистрибнув у вікна готелю на Вінниччині. У нього були опіки та переломи. Постраждалий перебував у реанімації у дуже важкому стані.
За словами медичного директора лікарні швидкої допомоги Вінниці, чоловіка раніше прооперували. У нього діагностували складну політравму з пошкодженням кісткового мозку, черепно-мозкову травму та травму грудної клітки.
Пожежа у готелі під Вінницею: що відомо
- У ніч на 22 грудня на Вінниччині спалахнула пожежа у комплексі відпочинку "Батерфляй".
- Поліцейські та рятувальники евакуювали приблизно 60 людей, серед них – 53 дитини. Вже за 2,5 години пожежу вдалось локалізувати. Проте заходи щодо її ліквідації затягнулись.
- Вінницький суд обрав запобіжний захід орендаторці комплексу. Жінка до 23 лютого перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
До слова, поліція почала кримінальне провадження через пожежу: дивіться відео