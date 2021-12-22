Деталі про жахливе займання у готельно-ресторанному комплексі на Вінниччині розповіли у поліції.

До теми На Вінниччині спалахнув комплекс відпочинку: є жертва та постраждалі

Рятуючись від вогню, люди стрибали з вікон

За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна.

У результаті від отриманих травм загинула дівчина. Інформацію щодо неї встановлюють правоохоронці. Крім того, ще двоє людей – 19-річна дівчина та 43-річний чоловік – постраждали. Їх госпіталізували у лікарню.



У пожежі під Вінницею загинула людина / Фото Нацполіції



Поліція відкрила справу

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Пожежа на Вінниччині: що відомо

У селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району 22 грудня, приблизно о 03:00 спалахнула пожежа у заміському комплексі відпочинку. Займання виникло на шостому поверсі в приміщенні готелю.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали з будівлі приблизно 60 людей, зокрема 53 дітей.

О 05:30 пожежу вдалося локалізувати.

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