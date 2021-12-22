Детали об ужасном возгорании в гостинично-ресторанном комплексе на Винниччине рассказали в полиции.
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Спасаясь от огня, люди прыгали из окон
По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна.
В результате от полученных травм погибла девушка. Информацию о ней устанавливают правоохранители. Кроме того, еще двое человек – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина пострадали. Их госпитализировали в больницу.
В пожаре под Винницей погиб человек / Фото Нацполиции
Полиция открыла дело
Полицейские начали уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Пожар в Винницкой области: что известно
- В селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района 22 декабря, примерно в 03:00 вспыхнул пожар в загородном комплексе отдыха. Возгорание возникло на шестом этаже в помещении гостиницы.
- Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали из здания примерно 60 человек, в том числе 53 детей.
- В 05:30 пожар удалось локализовать.
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