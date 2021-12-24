Число жертв ужасного возгорания в гостинице в Винницкой области возросло. Жертвами трагедии стали уже два человека.

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Умер мужчина, пострадавший в пожаре под Винницей

В больнице умер 43-летний мужчина, который выпрыгнул в окна отеля в Винницкой области. У него были ожоги и переломы. Пострадавший находился в реанимации в очень тяжелом состоянии.

По словам медицинского директора больницы скорой помощи Винницкой области, мужчину ранее прооперировали. У него диагностировали сложную политравму с повреждением костного мозга, черепно-мозговую травму и травму грудной клетки.

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