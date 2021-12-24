Число жертв ужасного возгорания в гостинице в Винницкой области возросло. Жертвами трагедии стали уже два человека.

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Умер мужчина, пострадавший в пожаре под Винницей

В больнице умер 43-летний мужчина, который выпрыгнул в окна отеля в Винницкой области. У него были ожоги и переломы. Пострадавший находился в реанимации в очень тяжелом состоянии.

По словам медицинского директора больницы скорой помощи Винницкой области, мужчину ранее прооперировали. У него диагностировали сложную политравму с повреждением костного мозга, черепно-мозговую травму и травму грудной клетки.

Напомним, это уже вторая жертва трагедии. На месте возгорания погибла 21-летняя девушка из Крыма, которая также выпрыгнула из окна отеля, чтобы спастись. Еще одна потерпевшая – 19-летняя девушка – до сих пор в тяжелом состоянии.

Пожар в гостинице под Винницей: что известно

В ночь на 22 декабря в Винницкой области вспыхнул пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй".

Полицейские и спасатели эвакуировали примерно 60 человек, среди них – 53 ребенка. Уже через 2,5 часа пожар удалось локализовать. Однако меры по его ликвидации затянулись.

Винницкий суд избрал меру пресечения арендатору комплекса. Женщина до 23 февраля будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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