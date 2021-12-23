Відтак, 46-річній жінці присудили цілодобовий домашній арешт до 23 лютого. Її звинувачують у порушенні законних вимог пожежної безпеки.

Актуально Пожежа в готелі на Вінниччині: поліція затримала орендаторку бази відпочинку

Комплекс офіційно не мав працювати

У суді підозрювана зазначила, що орендує приміщення ресторану, майданчик біля нього та котеджі загальною площею 1760 метрів квадратни. За це вона платить 4 тисячі гривень в місяць. Жінка запевняла, що готелем вона ще не володіє, бо його їй мали передати.

Приміщення готувалося під готель. Мені його мали передати після введення в експлуатацію. Я мала ключі, закупляла туди одіяла, подушки. Ми були готові до відкриття. В будівлі була сигналізація, щитки пожежні, вогнегасники. Про причину пожежі я не готова нічого пояснити,

– сказала жінка.

Вона також наголосила, що матеріально допомагає двом працівникам, які травмувалися під час пожежі. Персонал був найманим.

Що відомо про постраждалих

За словами підозрюваної, загибла дівчина жила на території комплексу три роки і допомагала по господарству. Двоє травмованих працівників були стажерами. Дівчина практикувала навички офіціантки, а чоловік – сантехніка.

Стосовно загиблої та постраждалих – я не знаю як вони туди потрапили. Я думаю, що зайшли через відчинені двері,

– сказала жінка.

Правоохоронці розслідують справу, жінці загрожує до восьми років в’язниці.

Коли і як сталась трагедія

У ніч з 21 проти 22 грудня на Вінниччині спалахнула пожежа у комплексі відпочинку "Батерфляй". Загинула 21-річна дівчина з Криму.

Близько 06:30 постраждалих у моторошній пожежі на Вінниччині доставили до лікарні. Чоловікові зробили операцію, у нього діагностували важку політравму.

Поліцейські та рятувальники евакуювали всього близько 60 осіб, серед них – 53 дитини. Вже за 2,5 години пожежу вдалось локалізувати. Проте заходи щодо її ліквідації затягнулись.

Вам може знадобитись, що робити, коли опинились в осередку пожежі: дивіться відео



