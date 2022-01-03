Возгорание в доме директора закарпатского телеканала возникло поздно вечером 2 января. Об этом в сети сообщила местная жительница.

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Пожар в доме директора канала на Закарпатье

В Мукачево горит дом директора "М-Студио". Сейчас (в ночь на 3 января – 24 канал) пожарные укрощают пожар,

– отметила женщина.

В комментариях, отвечая на вопросы пользователя, Сильва Довганич подтвердила, что речь идет о доме Владимира Шубца.

По ее словам, предварительная причина возгорания – взрыв газового котла. К счастью, пострадавших удалось избежать.

На обнародованных кадрах заметно, как с крыши здания шли большие клубы черного дыма, а затем появилось и пламя.

На Закарпатье горел дом директора местного канала: смотрите видео

На место пожара прибыли спасатели: смотрите видео

Обратите внимание! За период с 27 декабря по 2 января спасатели ликвидировали более 1 тысячи пожаров. Из пламени удалось спасти 80 человек, столько же человек погибли.