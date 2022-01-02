Пожар произошел на улице Панферова в Шевченковском районе. Спасатели получили уведомления ориентировочно в 2:13 2 января.

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на 2 этаже в комнате общего пользования горят домашние вещи и мебель на общей площади 15 квадратных метров,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что ликвидация пожара происходила в двух направлениях:

сначала спасали людей, которые оказались в задымленной ловушке;

одновременно тушили пожар;

Пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли 28 человек, 5 из которых – дети,

– сообщили в ГСЧС.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Только в 02:50 им удалось локализовать пожар, а в 02:57 – ликвидировать.

На данный момент причины возгорания еще не установили.

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Коротко о последних пожарах в Украине

Вечером 1 января в селе Кошаны, что в Черниговской области в частном доме произошел пожар. В результате возгорания погибли 2 человека – 61-летний мужчина и 47-летняя женщина.

Вечером 1 января пожар вспыхнул в поселке Ворохта, что в Ивано-Франковской области. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали.

Спасатели утром 1 января в частном доме обнаружили тело женщины. Она погибла во время пожара. Трагедия произошла в Дарницком районе.

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