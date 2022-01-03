На прошлой неделе подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжали проводить мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, выезжали ликвидировать их последствия, тушили пожары.

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В пожарах за неделю погибли 80 человек

За последние 7 дней спасателям удалось ликвидировать 1 160 пожаров.

Из возгораний спасли 80 человек. Кроме того, сотрудники ГСЧС не допустили уничтожения огнем 640 зданий и 46 единиц техники.

К сожалению, были и жертвы – в пожарах погибли 80 человек. А нанесенный ущерб, по оперативным данным, составляет 12,656 миллиона гривен.

Чрезвычайные происшествия и ситуации на воде за неделю

Зарегистрировали 1 391 происшествия. Спасатели выезжали на место инцидентов и в результате спасли 98 человек.

Пиротехнические подразделения совершили 43 выезда. Во время них обнаружили, изъяли и уничтожили 363 взрывоопасных предмета.

На водных объектах погибли 8 человек.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в последний день 2021 года в Украине возникли 125 пожаров в жилом секторе. К сожалению, они стали смертельными для 12 человек, еще 4 получили травмы.

Последние пожары в Украине: коротко

В Запорожье 2 января произошел пожар в общежитии семейного типа. Спасатели успели эвакуировать 28 человек, среди них было 5 детей.

Вечером 1 января в селе Кошаны, что на Черниговщине, в частном доме произошел пожар. В результате возгорания погибли 2 человека – 61-летний мужчина и 47-летняя женщина.

В тот же день пожар вспыхнул в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Площадь возгорания составила аж 400 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали.

В первый день года спасатели нашли в Киеве в частном доме тело женщины. Она погибла при пожаре. Трагедия произошла в Дарницком районе.

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