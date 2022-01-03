На прошлой неделе подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжали проводить мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, выезжали ликвидировать их последствия, тушили пожары.

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В пожарах за неделю погибли 80 человек

  • За последние 7 дней спасателям удалось ликвидировать 1 160 пожаров.
  • Из возгораний спасли 80 человек. Кроме того, сотрудники ГСЧС не допустили уничтожения огнем 640 зданий и 46 единиц техники.
  • К сожалению, были и жертвы – в пожарах погибли 80 человек. А нанесенный ущерб, по оперативным данным, составляет 12,656 миллиона гривен.

Чрезвычайные происшествия и ситуации на воде за неделю

  • Зарегистрировали 1 391 происшествия. Спасатели выезжали на место инцидентов и в результате спасли 98 человек.
  • Пиротехнические подразделения совершили 43 выезда. Во время них обнаружили, изъяли и уничтожили 363 взрывоопасных предмета.
  • На водных объектах погибли 8 человек.

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