Протягом останнього тижня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжували проводити заходи із запобігання надзвичайним ситуаціям, виїжджали ліквідовувати їхні наслідки, гасили пожежі.

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У пожежах за тиждень загинули 80 людей

За останні 7 днів надзвичайникам вдалося ліквідувати 1 160 пожеж.

Зі займань врятували 80 людей. Крім того, співробітники ДСНС не допустили знищення вогнем 640 будівель і 46 одиниць техніки.

На жаль, були й жертви – у пожежах загинули 80 людей. А завдані збитки, за оперативними даними, становлять 12,656 мільйона гривень.

Надзвичайні події та ситуації на воді за тиждень

Зареєстрували 1 391 надзвичайну подію. Рятувальники виїжджали на місце інцидентів та у результаті врятували 98 людей.

Піротехнічні підрозділи здійснили 43 виїзди. Під час них виявили, вилучили та знищили 363 вибухонебезпечні предмети.

На водних об'єктах загинули 8 людей.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що в останній день 2021 року в Україні виникли 125 пожеж у житловому секторі. На жаль, вони стали смертельними для 12 людей, ще 4 отримали травми.

Останні пожежі в Україні: коротко

У Запоріжжі 2 січня трапилась пожежа у гуртожитку сімейного типу. Рятувальники встигли евакуювати 28 людей, серед них було 5 дітей.

Ввечері 1 січня у селі Кошани, що на Чернігівщині, у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок займання загинули 2 людини – 61-річний чоловік та 47-річна жінка.

Того ж дня пожежа спалахнула у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині. Площа займання становила аж 400 квадратних метрів. На щастя, люди не постраждали.

У перший день року рятувальники знайшли у Києві у приватному будинку тіло жінки. Вона загинула під час пожежі. Трагедія трапилась в Дарницькому районі.

Інший інцидент – пожежа на пилорамі у селі Мартусівка: дивіться відео