У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 1 січня, о 22:57 до них надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в одному із сіл Чернігівського району.

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Під Черніговом горів будинок

Займання спалахнуло у приватному будинку у селі Кошани Остерської територіальної громади.

На виклик прибули 3 пожежно-рятувальні підрозділи зі селища Козелець та міста Остер. Пожежу гасили 8 рятувальників. На час прибуття перших підрозділів будинок був повністю охоплений вогнем.

Спільними діями вогнеборців о 23:38 пожежу вдалося локалізувати, а о 01:31 – остаточно ліквідувати.



Під Черніговом згорів будинок / Фото ДСНС

Є жертви займання

Під час розбору конструкцій будинку рятувальники знайшли обгорілі тіла двох людей. Найімовірніше, у пожежі загинув 61-річний чоловік та 47-річна жінка. Крім того, вогонь знищив покрівлю та перекриття будинку по всій площі.

Причину виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронні органи.



У пожежі загинули 2 людини / Фото ДСНС

Зверніть увагу! У Києві вранці 1 січня у приватному будинку знайшли тіло жінки. Вона загинула під час пожежі, яка сталась у Дарницькому районі. В останній день 2021 року в Україні спалахнуло 125 пожеж у житлових приміщеннях. Вони забрали життя 12 людей, ще 4 – постраждали.

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