З 31 грудня по 4 січня органи управління та формування ДСНС працюють в посиленому режимі. Рятувальники закликають людей дотримуватись правил безпеки під час вихідних.
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На цілодобовому чергуванні перебувають понад 7 тисяч рятувальників
На цілодобовому чергуванні, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, перебувають понад 7 тисяч рятувальників та 2 тисячі одиниць пожежної та спеціальної техніки.
Співробітники ДСНС кажуть, що у святковий період зазвичай зростає кількість пожеж у житловому секторі. Причина – порушення правил безпеки при користуванні електрогірляндами, піротехнікою. Немало проблем спричиняє і необережне користування вогнем.
31 грудня в Україні виникло 125 пожеж
В останній день 2021 року в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі. На жаль, вони стали смертельними для 12 людей, ще 4 отримали травми.
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Останні великі пожежі в Україні: коротко
- Ввечері 28 грудня сталась пожежа у реанімаційному відділенні Косівської районної лікарні.
- Трагедія забрала життя 4 людей, троє загинули під час пожежі, ще одна санітарка померла наступного дня. Двоє медиків перебувають в лікарні.
- У Залізничному районі Львова 27 грудня сталася пожежа, в якій загинули 3 людини.
- У селі Веселий Кут Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині, спалахнула пожежа у психоневрологічному інтернаті. Жертв та постраждалих немає.