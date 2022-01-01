З 31 грудня по 4 січня органи управління та формування ДСНС працюють в посиленому режимі. Рятувальники закликають людей дотримуватись правил безпеки під час вихідних.

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На цілодобовому чергуванні перебувають понад 7 тисяч рятувальників

На цілодобовому чергуванні, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, перебувають понад 7 тисяч рятувальників та 2 тисячі одиниць пожежної та спеціальної техніки.

Співробітники ДСНС кажуть, що у святковий період зазвичай зростає кількість пожеж у житловому секторі. Причина – порушення правил безпеки при користуванні електрогірляндами, піротехнікою. Немало проблем спричиняє і необережне користування вогнем.

31 грудня в Україні виникло 125 пожеж

В останній день 2021 року в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі. На жаль, вони стали смертельними для 12 людей, ще 4 отримали травми.

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