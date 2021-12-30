Виїзну нараду на місці трагедії повів тимчасовий виконувач обов'язків голови ДСНС Сергій Крук. Він розповів, як саме відбувалась операція під час ліквідації пожежі 28 грудня.
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Рятувальники прибули на місце пожежі за 5 хвилин
Очільник ДСНС наголосив, що рятувальники прибули на місце пожежі вже за 5 хвилин. Вони зосередились на 2 напрямках – ліквідації вогню, а також пошуку та порятунку людей.
Співробітникам ДСНС, які застосовували захисні апарати, врятували 3 хворих з реанімаційного відділення. Сам медперсонал вивів 12 хворих ще до того часу, як приїхали пожежники.
Які заходи пропонують у ДСНС:
- посилення контролю за експлуатацією медичного обладнання медперсоналом,
- перевірка медичного устаткування задля його безпечної експлуатації,
- на період свят потрібно збільшити кількість обслуговуючого медичного персоналу,
- медперсонал треба підготувати до дій у разі виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій.
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На Львівщині обговорили запобігання трагедіям в медзакладах
Схоже засідання провели і на Львівщині – обласна комісія ТЕБ та НС. участь у зібранні взяли представники ДСНС, Держпродспоживслужби та Держпраці.
Використання складних технічних пристроїв, у тому числі кисневих станцій та кисневих мереж, потребують постійного нагляду. Випадок якийсь трапився днями на Івано-Франківщині для нас є черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію подібного роду обладнання,
– пояснили на Івано-Франківщині.
На території Львівської області таке обладнання використовують в понад 20 закладах охорони здоров'я. Заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний наголосив, що техніка має бути в належному стані.
Які заходи проведуть на Львівщині у медзакладах:
- Усіх керівників медичних установ зобов'язали провести інспектування усіх кисневих мереж на місцях.
- Потрібно зробити ревізію резервних та автономних джерел електроживлення.
- Голови ТГ мають визначити відповідальних осіб, які б здійснили інспектування кисневих мереж.
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Що відомо про пожежу у Косівській лікарні:
- Трагедія сталась ввечері 28 грудня у палаті реанімаційного відділення.
- За попередньою інформацією, причиною стала заупокійна свічка, яку поставили у палаті, де було 5 кисневих концентраторів.
- Під час пожежі загинули 3 людей, ще одна санітарка померла наступного дня.
- Прокуратура відкрила кримінальне провадження.