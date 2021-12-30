Выездное совещание на месте трагедии повел временный исполняющий обязанности главы ГСЧС Сергей Крук. Он рассказал, как именно проходила операция во время ликвидации пожара 28 декабря.
К теме Ужасный пожар в больнице на Прикарпатье: в реанимации умерла санитарка
Спасатели прибыли на место пожара за 5 минут
Глава ГСЧС отметил, что спасатели прибыли на место пожара уже через 5 минут. Они сосредоточились на 2 направлениях – ликвидации огня, а также поиске и спасении людей.
Сотрудникам ГСЧС, которые применяли защитные аппараты, спасли 3 больных из реанимационного отделения. Сам медперсонал вывел 12 больных еще до того времени, как приехали пожарные.
Какие меры предлагают в ГСЧС:
- усиление контроля за эксплуатацией медицинского оборудования медперсоналом,
- проверка медицинского оборудования для его безопасной эксплуатации,
- на период праздников нужно увеличить количество обслуживающего медицинского персонала,
- медперсонал надо подготовить к действиям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Читайте также "Пациенты сгорели заживо": подробности трагического пожара в реанимации Косово
На Львовщине обсудили предотвращение трагедий в медучреждениях
Похожее заседание провели и на Львовщине – областная комиссия ТЭБ и ЧС. Участие в собрании приняли представители ГСЧС, Госпродпотребслужбы и Гоструда.
Использование сложных технических устройств, в том числе кислородных станций и кислородных сетей, требующих постоянного надзора. Случай, который произошел на днях на Ивано-Франковщине для нас является очередным сигналом обратить внимание на эксплуатацию подобного рода оборудования,
– объяснили на Ивано-Франковщине.
На территории Львовской области такое оборудование используют в более чем 20 учреждениях здравоохранения. Заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный подчеркнул, что техника должна быть в надлежащем состоянии.
Какие мероприятия проведут на Львовщине в медучреждениях:
- Всех руководителей медицинских учреждений обязали провести инспектирование всех кислородных сетей на местах.
- Нужно сделать ревизию резервных и автономных источников электропитания.
- Главы ТГ должны определить ответственных лиц, которые бы осуществили инспектирование кислородных сетей.
Ранее В результате пожара в больнице в Косово пострадали медики: двое – в критическом состоянии
Что известно о пожаре в Косовской больнице:
- Трагедия произошла вечером 28 декабря в палате реанимационного отделения.
- По предварительной информации, причиной стала заупокойная свеча, которую поставили в палате, где было 5 кислородных концентраторов.
- При пожаре погибли 3 человека, еще одна санитарка скончалась на следующий день.
- Прокуратура открыла уголовное производство.