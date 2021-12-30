Выездное совещание на месте трагедии повел временный исполняющий обязанности главы ГСЧС Сергей Крук. Он рассказал, как именно проходила операция во время ликвидации пожара 28 декабря.

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Спасатели прибыли на место пожара за 5 минут

Глава ГСЧС отметил, что спасатели прибыли на место пожара уже через 5 минут. Они сосредоточились на 2 направлениях – ликвидации огня, а также поиске и спасении людей.

Сотрудникам ГСЧС, которые применяли защитные аппараты, спасли 3 больных из реанимационного отделения. Сам медперсонал вывел 12 больных еще до того времени, как приехали пожарные.

Обратите внимание! Пожар классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Какие меры предлагают в ГСЧС:

усиление контроля за эксплуатацией медицинского оборудования медперсоналом,

проверка медицинского оборудования для его безопасной эксплуатации,

на период праздников нужно увеличить количество обслуживающего медицинского персонала,

медперсонал надо подготовить к действиям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

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На Львовщине обсудили предотвращение трагедий в медучреждениях

Похожее заседание провели и на Львовщине – областная комиссия ТЭБ и ЧС. Участие в собрании приняли представители ГСЧС, Госпродпотребслужбы и Гоструда.

Использование сложных технических устройств, в том числе кислородных станций и кислородных сетей, требующих постоянного надзора. Случай, который произошел на днях на Ивано-Франковщине для нас является очередным сигналом обратить внимание на эксплуатацию подобного рода оборудования,

– объяснили на Ивано-Франковщине.

На территории Львовской области такое оборудование используют в более чем 20 учреждениях здравоохранения. Заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный подчеркнул, что техника должна быть в надлежащем состоянии.

Какие мероприятия проведут на Львовщине в медучреждениях:

Всех руководителей медицинских учреждений обязали провести инспектирование всех кислородных сетей на местах.

Нужно сделать ревизию резервных и автономных источников электропитания.

Главы ТГ должны определить ответственных лиц, которые бы осуществили инспектирование кислородных сетей.

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