Також у ДСНС оприлюднили відео гасіння цієї пожежі. Там зазначили, що тіла виявили тільки, коли вдалося приборкати вогонь.

Напередодні У Львові прямо на пероні сталася пожежа у поїзді "Київ – Ужгород"

Хто там загинув

Коли після пожежі досліджували задимлені приміщення, помітили загиблих. Серед них були 68-річна жінка та її 47-річний син. А ось особу третього загиблого досі намагаються встановити.

Вогонь виривався із вікон

За даними рятувальників, палала квартира на першому поверсі будинку прощею 440 метрів квадратних. Коли пожежники прибули, з вікон виривалися стовпи диму та язики полум'я.

Оскільки задимлення було дуже сильним, рятувальникам довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів.

Рятувальники гасять пожежу квартири: дивіться відео

Що було відомо раніше

До рятувальників щодо цього звернулися приблизно о пів на 10 годину вечора

Повністю загасити вогонь вдалося вже через 30 хвилин.

Палала квартира будинку на вулиці Сигнівка.

Спершу повідомили про загиблих, однак не казали, ким вони були.

Читайте повний текст допису ДСНС:

27 грудня о 21:33 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Сигнівка. Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку розміром 40х11. До місця виклику виїхали рятувальники 2-ої та 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався вогонь. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення розвідки задимленої квартири було виявлено тіла трьох загиблих осіб. Загиблими виявились власниця квартири – жінка 1953 року народження, її син – чоловік 1974 року народження, особа третього загиблого встановлюється.

О 21:54 вогнеборці локалізували пожежу, та о 22:03 ліквідували у складі 2-ох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 14 осіб особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.