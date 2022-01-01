С 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС работают в усиленном режиме. Спасатели призывают людей соблюдать правила безопасности во время выходных.

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На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч спасателей

На круглосуточном дежурстве, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, находятся более 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц пожарной и специальной техники.

Сотрудники ГСЧС говорят, что в праздничный период обычно растет количество пожаров в жилом секторе. Причина – нарушение правил безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой. Немало проблем вызывает и неосторожное пользование огнем.

31 декабря в Украине возникло 125 пожаров

В последний день 2021 года в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе. К сожалению, они стали смертельными для 12 человек, еще 4 получили травмы.

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