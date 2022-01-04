В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация о возгорании на проспекте Гагарина в Металлургическом районе города поступила около 10:53 утра 4 января.

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Спасатели выехали на место происшествия и, прибыв по указанному адресу, установили, что из окон и дверей одноэтажного ресторана наблюдается густой дым и открытый огонь,

– отметили в ГСЧС.

На момент возгорания в здании находился только персонал, который самостоятельно вышел на свежий воздух.

Пожар возник внутри заведения питания.

Пламя охватило внутренние помещения и распространилось на крышу ресторана.

В результате инцидента было уничтожено кухонное оборудование и повреждена мебель, внутренняя облицовка стен, окна, двери, перекрытия и крыша. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Обратите внимание! Спасатели локализовали возгорание в 11:50, а ликвидировали в 12:43. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что во время пожара никто не пострадал.

В Кривом Роге за час полностью сгорел местный ресторан / Фото ГСЧС

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