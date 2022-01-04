В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация о возгорании на проспекте Гагарина в Металлургическом районе города поступила около 10:53 утра 4 января.
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Спасатели выехали на место происшествия и, прибыв по указанному адресу, установили, что из окон и дверей одноэтажного ресторана наблюдается густой дым и открытый огонь,
– отметили в ГСЧС.
На момент возгорания в здании находился только персонал, который самостоятельно вышел на свежий воздух.
- Пожар возник внутри заведения питания.
- Пламя охватило внутренние помещения и распространилось на крышу ресторана.
В результате инцидента было уничтожено кухонное оборудование и повреждена мебель, внутренняя облицовка стен, окна, двери, перекрытия и крыша. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
В Кривом Роге за час полностью сгорел местный ресторан / Фото ГСЧС