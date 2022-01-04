У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що інформація про загоряння на проспекті Гагаріна в Металургійному районі міста надійшла близько 10:53 ранку 4 січня.

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Рятувальники виїхали на місце події та, прибувши за вказаною адресою, встановили, що з вікон і дверей одноповерхового ресторану спостерігається густий дим і відкритий вогонь,

– зазначили у ДСНС.

На момент займання у будівлі перебував лише персонал, який самостійно вийшов на свіже повітря.

Пожежа виникла всередині закладу харчування.

Полум'я охопило внутрішні приміщення та поширилось на дах ресторану.

Унаслідок інциденту було знищено кухонне обладнання та пошкоджено меблі, внутрішнє облицювання стін, вікна, двері, перекриття та дах. Загальна площа пожежі склала 300 метрів квадратних.

Зверніть увагу! Рятувальники локалізували займання об 11:50, а ліквідували о 12:43. У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що під час пожежі ніхто не постраждав.

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