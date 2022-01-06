Вогонь здійнявся у триповерховому будинку. Загалом там мешкають понад 20 людей, тож жертв може бути більше.
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Моторошна пожежа сталася у Філадельфії: багато жертв
Пожежа в одному з багатоквартирних будинків в американській Філадельфії почалася приблизно о 6:40 за місцевим часом. Вогонь поширився, попередньо, з квартири на 2 поверсі.
- На подолання пожежі рятувальникам не знадобилося багато часу – менше за годину.
- А проте її наслідки виявилися просто моторошними – у вогні загинули щонайменше 4 дорослих та 8 дітей.
Триває розслідування причин пожежі. Влада каже, що кількість жертв може бути більшою – у будинку мешкали 26 людей (здебільшого – орендатори соціального житла), і не всіх ще знайшли.
Страшна пожежа забрала життя 8 дітей: відео FOX 5
Пожежі навіть взимку не є рідкісним явищем:
- Палає ПБК: масштабна пожежа на Трухановому острові потрапила на відео.
- Автобус із 50 туристами горів на Закарпатті: водій приборкував вогонь.
- У Кривому Розі менш як за годину повністю згорів ресторан.
Тож це варто знати: що робити, якщо ви опинилися в осередку пожежі