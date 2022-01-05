Друзі зламали вхідні двері. Тоді побачили генератор, чадний газ від якого вбив сім'ю.

До теми Усю родину знайшли мертвою на Одещині: загинули і маленькі діти

Родина планувала зустріти новорічні свята на дачному масиві біля лиману, аби бути ближче до природи.

Георгій Головін привіз до заміського будинку матір-пенсіонерку та трьох своїх племінників - двох сестричок, яким було по 5 та 7 років та їхнього дев'ятирічного братика. Сестра чоловіка померла, тому той хотів стати опікуном для дітей.

Місцевий житель Сергій Січкаренко розповів, що Головін оформляв документи на дітей, але здійснити задумане так і не встиг.

Для чого принесли генератор

Родина встигла запустити святковий феєрверк, привітати друзів та сусідів. Однак близько 01:00 по всьому району вимкнули світло. Тому Георгій приніс із гаража генератор.

Голова садового товариства Олександр Мерецький зазначив, що генератор купили перед новим роком. Тому швидко увімкнути його було помилкою.

Видно, світло вимкнули, зрадів і почав поспіхом його швидко включати. А генератор у будинку стояв, де зачинена кімната: ні витяжки, нічого,

– сказав Мерецький.

Чоловік працював у сфері IT. Коли наступними днями він не вийшов на роботу, його підлеглі захвилювались та вирушили до заміського дому.

Діти з іграшками лежали на дивані

Біля хати стояло авто Юрія, але двері були зачинені. Тоді викликали поліцію. Коли зайшли всередину, побачили жахливу картину.



"Діти з іграшками лежали на дивані. Як грали, дивилися телевізор, так і залишилися", – розповів Січкаренко.

Теща лежала на підлозі, а Георгій сидів.

Фатальна помилка

Продавець-консультант садово-будівельної техніки Сергій Хилик пояснив, що у житловому приміщенні ніколи не можна використовувати генератор.

За його словами, навіть на самих генераторах та в інструкції до них зазначено: вихлопні гази від генератора можуть вас вбити.

Він додав, що чадний газ іще називають "тихим убивцею". Річ у тім, якщо його концентрація в закритому приміщенні сягає пів відсотка – через 30 хвилин людина може померти, навіть не розуміючи, що отруїлась.

Варто знати – як вберегтися від отруєння газом: дивіться відео