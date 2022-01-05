Друзья взломали входную дверь. Тогда увидели генератор, угарный газ от которого убил семью.

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Хотели встретить Новый год возле природы

Семья планировала встретить новогодние праздники на дачном массиве возле лимана, чтобы быть ближе к природе.

Георгий Головин привез в загородный дом мать-пенсионерку и трех своих племянников – двух сестричек, которым было по 5 и 7 лет и их девятилетнего братика. Сестра мужа умерла, поэтому тот хотел стать опекуном для детей.

Местный житель Сергей Сичкаренко рассказал, что Головин оформлял документы на детей, но осуществить задуманное так и не успел.

Для чего принесли генератор

Семья успела запустить праздничный фейерверк, поздравить друзей и соседей. Однако около 01:00 по всему району выключили свет. Поэтому Георгий принес из гаража генератор.

Председатель садового товарищества Александр Мерецкий отметил, что генератор купили перед Новым годом. Поэтому быстро включить его было ошибкой.

Видно, свет выключили, обрадовался и начал второпях его быстро включать. А генератор в доме стоял, где закрытая комната: ни вытяжки, ничего,

– сказал Мерецкий.

Мужчина работал в сфере IT. Когда в следующие дни он не вышел на работу, его подчиненные заволновались и отправились в загородный дом.

Дети с игрушками лежали на диване

Возле дома стояло авто Юрия, но двери были закрыты. Тогда вызвали полицию. Когда зашли внутрь, увидели ужасную картину.

"Дети с игрушками лежали на диване. Как играли, смотрели телевизор, так и остались", – рассказал Сичкаренко.

Теща лежала на полу, а Георгий сидел.

Роковая ошибка

Продавец-консультант садово-строительной техники Сергей Хилик пояснил, что в жилом помещении никогда нельзя использовать генератор.

По его словам, даже на самих генераторах и в инструкции к ним указано: выхлопные газы от генератора могут вас убить.

Он добавил, что угарный газ еще называют "тихим убийцей". Дело в том, если его концентрация в закрытом помещении достигает полпроцента – через 30 минут человек может умереть, даже не понимая, что отравился.

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