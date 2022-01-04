До правоохоронців зателефонував друг родини 4 січня приблизно о 17:00. Він занепокоївся ще 1 січня, коли родина не виходила на зв'язок.

До теми На Полтавщині троє людей загинули від отруєння чадним газом

Що відомо про загиблих

41-річний чоловік був опікуном трьох дітей своєї сестри, яка померла. 31 грудня він з дітьми поїхав до своєї 71-річної матері, а вже наступного дня не виходив на зв'язок.

Мертвими знайшли дівчаток віком 5 та 7 років, а також 9-річного хлопчика. Загинули і обоє дорослих.



У дачному будинку була жахлива знахідка – 5 мертвих людей / Фото Нацполіції

Ймовірна причина

Правоохоронці працюють на місці трагедії. Наразі відомо, що речі в будинку не були порушеними, ознак насилля на тілах також не виявлено. Найімовірніше, родина смертельно отруїлася чадним газом від паливного генератора.

Важливо! У Державній службі надзвичайних ситуацій закликали усіх громадян бути пильними. Піклуйтеся про безпеку своєї оселі, стежте за газовими, електричними та обігрівальними приладами.

Трагедії через чадний газ: останні новини

На початку грудня у Вінниці в будинку знайшли тіла трьох людей, які смертельно отруїлися чадним газом.

З цієї ж причини на Львівщині 15 грудня у власній квартирі загинуло подружжя пенсіонерів.

У Сумах у жовтні також отруїлася газом родина. Постраждали і діти. На щастя, усіх вдалося врятувати.

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