Про смерть людей поліцейських повідомили медики. У будинку знайшли тіло 50-річного господаря та двох знайомих: 25-річного чоловіка та 34-річну жінку.
До речі Під Одесою пролунав вибух і завалився будинок: уламки затисли людину
Попередня причина – газ
Так, за попередньою версією, люди могли померти через отруєння чадним газом. У помешканні було пічне опалення.
Відкрили кримінальне провадження з відміткою "нещасний випадок". Наразі обставини з'ясовують.
Як уникнути отруєння чадним газом
- Щоб не отруїтися чадним газом, у приміщенні повинен бути постійний доступ свіжого повітря і безперешкодний витік відпрацьованих газів через вентиляцію.
- При отруєнні слід негайно викликати швидку допомогу, а потерпілого одразу ж вивести на вулицю. Також варто послабити одяг, аби йому було легше дихати.
Схожі сумні інциденти
- Вночі 29 листопада у центрі Чернівців чадним газом отруїлись троє дорослих та 5-річна дівчинка. Дорослі не постраждали, але дитину забрали у місцеву лікарню.
- У Винниках 21 листопада чадним газом отруїлися жінка та троє її дітей. Дітям по 9, 13 та 15 років. Усіх постраждалих госпіталізували.