О смерти людей полицейским сообщили медики. В доме нашли тела 50-летнего хозяина и двоих знакомых: 25-летнего мужчины и 34-летней женщины.

Кстати Под Одессой прогремел взрыв и обрушился дом: обломки зажали человека

Предварительная причина – газ

Так, по предварительной версии, люди могли умереть из-за отравления угарным газом. В доме было печное отопление.

Открыли уголовное производство с отметкой "несчастный случай". Сейчас обстоятельства выясняют.

Как избежать отравления угарным газом

Чтобы не отравиться угарным газом, в помещение должен быть постоянный доступ свежего воздуха и беспрепятственный выход отработанных газов через вентиляцию.

При отравлении следует немедленно вызвать скорую помощь, а пострадавшего сразу же вывести на улицу. Также стоит ослабить одежду, чтобы ему было легче дышать.

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