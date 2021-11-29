В компании "Черновцыгаз" отметили, что причиной отравления стало отсутствие тяги по вентиляционному каналу.

Читайте также Возле Львова женщина и трое детей отравились угарным газом

В Черновцах 4 человека отравились угарным газом

В центре Черновцов в результате отравления продуктами горения пострадали трое взрослых и ребенок 5 лет,

– говорится в сообщении.

В результате инцидента девочку пришлось госпитализировать. В комментарии "Суспільному" гендиректор городской детской больницы Сергей Сторожук рассказал, что ребенок чувствует себя хорошо, находится в отделении педиатрии.

Что касается взрослых, то они не пострадали.

В настоящее время квартиру отключили от газоснабжения.

Важно! Дымоходы и вентиляционные каналы в доме нуждаются в периодической проверке. Это обеспечивают владельцы жилья, управленческие компании или объединения совладельцев дома.

Что делать, чтобы избежать отравления угарным газом

Для того чтобы не отравиться угарным газом, в помещении, где работают газовые приборы, должны быть соблюдены 2 важных условия: постоянный доступ свежего воздуха и беспрепятственная утечка отходящих газов через вентиляцию.

При отравлении угарным газом следует вызвать скорую помощь, а пострадавшего сразу же вывести на улицу и ослабить одежду, чтобы ему было легче дышать.

Текст сообщения АО "Черновцыгаз":

Отравление продуктами сгорания: пострадали трое взрослых и ребенок.

В центре Черновцов, в результате отравления продуктами горения, пострадали трое взрослых и ребенок 5 лет, который был госпитализирован.

Как выяснилось, причиной отравления продуктами сгорания стало отсутствие тяги в дымвентканале.

В настоящее время квартира отключена от газоснабжения специалистами АО "Черновцыгаз".