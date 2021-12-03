На горячую линию "101" об этом сообщили в 11 часов 3 декабря. Потерпевшего мужчину впоследствии госпитализировали.

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Что там взорвалось

После прибытия спасатели установили, что инцидент произошел в помещении летней кухни. Там якобы взорвался газовый баллон и здание рухнуло.

На фото с места заметно, что разрушены были не только части стен, но и рухнула крыша. Специалисты начали расчищать завалы и вызвали скорую. Когда мужчину достали, он был сильно травмирован.

Однако не сообщают, каково его состояние. Специалисты пытаются установить, что было причиной этого взрыва.

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Похожее событие раньше

В Измаиле в Одесской области 1 декабря тоже раздался взрыв в жилом доме. Из разрушенного до основания помещения вынесли травмированного человека.

По информации спасателей, инцидент произошел из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи. Женщина разжигала ее с помощью бензина.