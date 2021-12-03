На гарячу лінію "101" про це повідомили об 11 годині 3 грудня. Потерпілого чоловіка згодом госпіталізували.

Раніше На Донеччині прогримів вибух у багатоповерхівці: постраждала людина

Що там вибухнуло

По прибуттю рятувальники встановили, що інцидент стався в приміщенні літньої кухні. Там нібито вибухнув газовий балон і будівля завалилася.

На фото з місця помітно, що зруйновані були не лише частини стін, а й повалився дах. Фахівці почали одразу розчищати завали та викликали швидку. коли чоловіка дістали, він був сильно травмований.

Проте не повідомляють, який його стан. Наразі спеціалісти намагаються встановити, що було причиною цього вибуху.

Схожа подія раніше

В Ізмаїлі на Одещині 1 грудня теж пролунав вибух у житловому будинку. Зі зруйнованого вщент приміщення винесли травмовану людину.

За інформацією рятувальників, інцидент трапився через зухвале порушення правил пожежної безпеки під час використання печі. Жінка розпалювала її за допомогою бензину.