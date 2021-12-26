Моторошний випадок стався у селищі Скороходове Полтавського району. Про трагедію рятувальники дізнались близько 20:15.

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Попередня причина – несправність котла

Загиблі перебували у квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку. На місце виїжджала одна одиниця техніки та четверо співробітників ДСНС.

Остаточно причина трагедії наразі не встановлена. Попередньо, до загибелі трьох осіб могла призвести несправність газового котла.

На Львівщині раніше чадним газом отруїлось подружжя

Зазначимо, що 15 грудня у Новому Роздолі, що у Львівській області, чадним газом отруїлось подружжя пенсіонерів. Пара довгий час не виходила на зв'язок, поліція проводить розслідування.

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Коротко про останні випадки отруєння чадним газом: