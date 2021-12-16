Пенсіонери тривалий час не виходили на зв'язок. Наразі поліція проводить розслідування.

До теми Біля Львова жінка та троє дітей отруїлися чадним газом

Пенсіонери загинули у власній квартирі

Правоохоронцям 15 грудня надійшло повідомлення про те, що 81-річний чоловік та його 75-річна дружина тривалий час не виходять з дому та не відповідають на телефонні дзвінки. За інформацією Стрийського райуправління ДСНС інцидент трапився у Новому Роздолі на вулиці Довженка. Пенсіонери проживали у квартирі на сьомому поверсі 9-поверхівки.

Того ж дня у присутності сина подружжя правоохоронці та газовики зайшли у їхнє помешкання. Там вони виявили тіла власників квартири без ознак життя. Пожежі у квартирі не було. Медики встановили, що причиною смерті подружжя стало отруєння побутовим газом.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство" з приміткою "нещасний випадок". Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Окрім цього, фахівці проводять експертизи.



Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР

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За 2 дні в області померли 4 людини

У поліції розповіли, що протягом 15 та 16 грудня на Львівщині внаслідок пожежі та отруєння газом загинули 4 людини – по двоє у Львові та Новому Роздолі. Щоб уникнути отруєння слід дотримуватися кількох простих правил:

обов'язково періодично перевіряти справність газових приладів перед використанням;

перевіряти тягу в колонках та коминах;

не опалювати помешкання приладами, які для цього не призначені;

не залишати увімкнені газові прилади без нагляду;

якщо чуєте запах газу, сіл негайно викликати фахівців аварійно-газової служби.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео