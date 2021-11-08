У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розповіли, що загалом від початку 2021 року у Львові зафіксували 45 випадків отруєння чадним газом. Внаслідок цих інцидентів постраждали 106 людей, серед яких були 35 дітей. На жаль, 5 львів'ян загинули.

До теми У Львові 15-річна дівчина отруїлася чадним газом

За добу чадним газом отруїлись 6 людей

Приблизно о 3:30 у квартирі багатоповерхівки на вулиці Медведецького 31-річна жінка та її 2-річна дитина отруїлись чадним газом. Постраждалі у стані середнього ступеня важкості потрапили у медзаклади. Їхня квартира обладнана двофункційним котлом та газовою плитою ПГ-4. Аварійна бригада припинила подачу газу до помешкання. Наразі фахівці встановлюють обставини події.

Приблизно о 14:20 у Брюховичах (Шевченківський район Львова) у квартирі багатоповерхівки на вулиці Львівській чадним газом отруїлись одразу 4 людини, серед яких були 2 дітей:

33-річна жінка;

хлопці віком 9 та 2 роки;

23-річний чоловік.

Стан постраждалих – середнього ступеня важкості. Їх також госпіталізували. У квартирі теж були двофункційний газовий котел та ПГ-4. До помешкання припинили газопостачання. Обставини події з'ясовують.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео

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Як вберегтися від отруєння чадним газом

Фахівці наголошують, що основною вимогою для уникнення отруєння чадним газом є приплив свіжого повітря у приміщення, де розміщені опалювальні прилади. Провітрювання повинне відбуватися через вікно, двері та вентиляційний канал з відповідною тягою. Окрім цього, він повинен бути постійно прочищеним, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

У кімнатах, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин (газові котли, колонки тощо), канал також повинен бути завжди чистим. У таких приміщеннях в жодному разі не можна розміщувати електричні вентилятори. Якщо хоч одного з цих правил не дотримуються, то в приміщенні починає утворюватися чадний газ.

При будь-якому нещасному випадку, пов'язаному із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб:

швидку допомогу – 103;

пожежну – 101;

газову – 104;

поліцію – 102.

Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони разом прибудуть на місце події.

Важливо! Газ – вибухонебезпечний. Найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування.

Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР