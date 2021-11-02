Інцидент трапився на вулиці Айвазовського. Наразі фахівці з'ясовують причини події.

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15-річна львів'янка отруїлася чадним газом

Приблизно о 23:30 у Львівську міську дитячу лікарню госпіталізували 15-річну дівчину. Вона, ймовірно, отруїлася чадним газом. Стан дитини – середньої тяжкості (17% карбоксигемоглобіну).

Дівчинка живе на першому поверсі будинку №9 на вулиці Айвазовського. У квартирі є газові плита та колонка. Аварійна бригада Львівгазу тимчасово припинила газопостачання до колонки. Обставини події встановлять фахівці.

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Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР

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Чим небезпечний чадний газ

У чадного газу немає кольору, запаху і смаку, тож виявити його дуже складно. Для цього необхідні спеціальні прилади.

Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.

Кров втрачає здатність переносити й доставляти тканинам кисень. Через це людина гине, як від задухи.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео