Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради

Чадний газ – без кольору, без запаху і без смаку. Його називають тихим вбивцею. Сумна статистика смертей внаслідок отруєння чадним газом оновлюється чи не щодня. Чимало українців досі не знають, як вберегтися від такого нещасного випадку. Більше того, багатьом невідомі основні симптоми отруєння чадом, які можна легко сплутати з харчовим отруєнням чи навіть грипом.

Чим небезпечний чадний газ

• Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.

• Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.

• Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами.

• Через це людина гине як від задухи.

Головні симптоми отруєння чадним газом



Головною причною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами

І газовики,і медики стверджують: головною причною масових отруєнь є неправильне поводження з газовими приладами та невміння вчасно розпізнати симптоми отруєння. Адже їх легко сплутати із харчовим отруєнням чи навіть грипом.

Основні симптоми:

головний біль, тома, адишка, сухий кашель, нудота.

Більш серйозні симптоми:

втрата рівноваги, втрата зору, орушення пам'яті або ж втрата свідомості.

І усе це навіть протягом двох годин.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

• Не використовуйте газову плиту, щоб обігріти свій дім.



Не обігрівайте дім газовою плитою

• Не встановлюйте витяжку в приміщеннях, де є газовий котел.



Витяжка і газовий котел не мають бути в одному приміщенні

• Майте корисну звичку перевіряти, чи справні газові прилади.

• Регулярно провітрюйте приміщення, якщо в них є ці газові прилади. А у вікні такої кімнати ще й варто встановити так званий провітрювач, щоби був постійни доступ кисню.

• Якщо ж у вас пічне опалення, не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.

• Тріщини в пічній кладці чи засмічений димар можуть призвести до біди.

• Подбайте про гану вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів.



Перевіряйте вентиляції в будинку

• Автолюбителі, які працюють в гаражі з увімкненим двигуном теж наражають себе на небезпеку.



Обережно працюйте в гаражі

• А щоби бути цілком спокійним, купіть спеціальний пристрій – індикатор, який сигналізує в разі витоку газу та чадного газу.



Індикатор чадного газу

Елементарна уважність та дотримання правил пожежної безпеки може врятувати ваше життя. Не нехтуйте цим.