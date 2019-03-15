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      Как уберечься от отравления угарным газом: полезные советы

      Інститут просвіти 17 Читати новину українською

      Угарный газ – без цвета, без запаха и без вкуса. Его называют тихим убийцей. Печальная статистика смертей в результате отравления угарным газом обновляется каждый день. Многие украинцы сих пор не знают, как уберечься от такого несчастного случая. Более того, многим неизвестны основные симптомы отравления угаром, которые можно легко спутать с пищевым отравлением или даже гриппом.

      Чем опасен угарный газ

      • Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Выявить его сложно, и то – только с помощью специальных приборов.

      • После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.

      • Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани.

      • Из-за этого человек погибает как от удушья.

      Главные симптомы отравления угарным газом

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Главной причною массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами

      И газовики, и медики утверждают, что главной причною массовых отравлений является неправильное обращение с газовыми приборами и неумение вовремя распознать симптомы отравления. Ведь их легко спутать с пищевым отравлением или даже гриппом.

      Основные симптомы:

      1. головная боль,
      2. усталость,
      3. одышка,
      4. сухой кашель,
      5. тошнота.

      Более серьезные симптомы:

      1. потеря равновесия,
      2. потеря зрения,
      3. орушення памяти или потеря сознания.

      И все это даже в течение двух часов.

      Как уберечься от отравления угарным газом

      • Не используйте газовую плиту, чтобы обогреть свой дом.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Не обогревайте дом газовой плитой

      • Не устанавливайте вытяжку в помещениях, где есть газовый котел.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Вытяжка и газовый котел не должны быть в одном помещении

      • Имейте полезную привычку проверять, исправны ли газовые приборы.

      • Регулярно проветривайте помещение, если в них находятся газовые приборы. А в окне такой комнаты еще и стоит установить так называемый проветриватель, чтобы был постоянный доступ кислорода.

      Если же у вас печное отопление, не закрывайте печную заслонку, пока уголь не прогорел.

      • Трещины в печной кладке или засоренный дымоход могут привести к беде.

      • Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Это касается и квартир, и жилых домов, и гаражей.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні порадиПроверяйте вентиляцию в доме

      Автолюбители, которые работают в гараже с включенным двигателем тоже подвергают себя опасности.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні порадиОсторожно работайте в гараже

      • А чтобы быть полностью спокойным, купите специальное устройство – индикатор, который сигнализирует в случае утечки газа и угарного газа.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради
      Индикатор чадного газа

      Элементарная внимательность и соблюдение правил пожарной безопасности может спасти вашу жизнь. Не пренебрегайте этим.

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      Теги: Здоровье ГСЧС Інститут просвіти Отравление Газ Чад
      Источник: 24 канал
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