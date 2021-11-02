Инцидент произошел на улице Айвазовского. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

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15-летняя львовянка отравилась угарным газом

Примерно в 23:30 во Львовскую городскую детскую больницу госпитализировали 15-летнюю девушку. Она, вероятно, отравилась угарным газом. Состояние ребенка – средней тяжести (17% карбоксигемоглобина).

Девочка живет на первом этаже дома №9 на улице Айвазовского. В квартире есть газовые плита и колонка. Аварийная бригада Львовгаза временно прекратила газоснабжение в колонку. Обстоятельства происшествия установят специалисты.

Заметьте! Больше о том, как уберечься от отравления угарным газом – читайте по ссылке.



Как пользоваться газом в быту / инфографика ЛГС

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Чем опасен угарный газ

В угарного газа нет цвета, запаха и вкуса, поэтому обнаружить его очень сложно. Для этого необходимы специальные приборы.

После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.

Кровь теряет способность переносить и доставлять тканям кислород. Из-за этого человек погибает, как от удушья.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео