Случай произошел в доме №56 на улице Ивасюка. В квартире стоял двухконтурный котел.
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4 человека отравились угарным газом
Примерно в 20:30 в квартире многоэтажки на улице Ивасюка 4 человека отравились угарным газом, в частности, двое 8-летних детей. Пострадавшие находились в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали во львовскую больницу скорой медицинской помощи и в городскую детскую клиническую больницу.
Квартира оборудована двухконтурным котлом и ПГ-4. Аварийная бригада Львовгаза прекратила подачу газа в квартиры. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Чем опасен угарный газ
- Угарный газ не имеет цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его очень сложно. Для этого необходимы специальные приборы.
- После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.
- Так, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями. Именно из-за этого человек погибает, как от удушья.
Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео