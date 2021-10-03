ЧП случилось 2 октября. После пользования газовым проточным водонагревателем взрослые и дети почувствовали слабость.

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Отравилась целая семья

Об этом случае полицию известили врачи. По словам медиков, у пациентов были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой. 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и троих детей в возрасте 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

Правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало нехорошо, и они обратились за помощью к врачам.

По данному факту полицейские проводят проверку.

Как безопасно пользоваться газовыми приборами

Держите открытой форточку или открывайте окно на проветривание все время пользования газовыми приборами. Из-за плотно закрытых окон в холодную погоду, ограничивается циркуляция свежего воздуха. При работе газовых приборов в воздухе повышается концентрация вредных продуктов сгорания. Пользуйтесь газовыми приборами только при наличии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Проверять тягу нужно перед включением и во время использования газовых приборов. Не пользуйтесь электровытяжкой в помещениях, где работает газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход. Если одновременно работают такая вытяжка и дымоходный газовый прибор (котел, колонка), електровитяжка создает обратную тягу, из-за чего образующийся в процессе горения угарный газ не выводится в дымоход, а накапливается в помещении. Не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках – должно быть синим или фиолетовым. Желтое пламя – это признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку. Эксплуатируйте только исправные газовые приборы, в частности с исправной автоматикой безопасности. Не пользуетесь газовыми приборами не по назначению. Например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения. Следите за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов. Они должны быть целыми и незасоренными. При необходимости обращайтесь в специализированную организацию для ремонта.



Как безопасно пользоваться газовыми приборами / Инфографика ЛГС

Обратите внимание! Во Львове 8 сентября угарным газом отравились 2 египтянки. Девушки попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.