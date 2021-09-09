Пострадавшие учатся во Львовском национальном медуниверситете. Им обоим по 22 года.
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Две иностранки отравились угарным газом
- Инцидент произошел примерно в 20:20 в квартире второго этажа дома №26 на улице Князя Романа.
- Две 22-летние гражданки Египта, студентки Львовского национального медицинского университета отравились угарным газом.
- Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.
- После оказания медицинской помощи в барокамере девушек в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
- Аварийная бригада ОАО "Львовгаз" прекратила поставки газа в квартиры.
- В помещении девушек есть 2-контурный газовый котел и ПГ-4.
- Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
Заметьте Отравление угарным газом: почему возникает и как уберечься
Как избежать отравления угарным газом
- Основным требованием для избежания отравления угарным газом является приток свежего воздуха в помещение.
- Если в комнате есть приборы для отопления, то воздух должен поступать через окно, дверь и чистый вентиляционный канал.
- Также обязательно нужно проверять тягу в вентканалах, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу.
- Если в помещении есть приборы с дымоотводом в трубу (газовые котлы, колонки и т.п.), нужно тщательно следить за чистотой трубы.
- В любом случае в таких помещениях не должны быть электрические вентиляторы.
- Если одно из этих правил не соблюдено, то начинает образовываться угарный газ, что может привести к трагедии.