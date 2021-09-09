Постраждалі навчаються у Львівському національному медуніверситеті. Їм обом по 22 роки.
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Дві іноземки отруїлися чадним газом
- Інцидент трапився приблизно о 20:20 у квартирі другого поверху будинку №26 на вулиці Князя Романа.
- Дві 22-річні громадянки Єгипту, студентки Львівського національного медичного університету, отруїлися чадним газом.
- Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.
- Після надання медичної допомоги в барокамері дівчат у задовільному стані відпустили додому.
- Аварійна бригада ПАТ “Львівгаз” припинила газопостачання до квартири.
- У помешканні дівчат є 2-контурний газовий котел та ПГ-4.
- Наразі фахівці встановлюють обставини події.
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Як уникнути отруєння чадним газом
- Основною вимогою для уникнення отруєння чадним газом є приплив свіжого повітря у приміщення.
- Якщо у кімнаті є прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та чистий вентиляційний канал.
- Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.
- Якщо у приміщенні є прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), потрібно ретельно слідкувати за чистотою комина.
- У жодному разі в таких приміщеннях не повинні бути електричні вентилятори.
- Якщо одне з цих правил недотримане, то починає утворюватися чадний газ, що може призвести до трагедії.