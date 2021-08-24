Пострадавших с признаками отравления доставили из университета в больницу 23 августа. Прокуратура уже начала расследовать дело.

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Что могло вызвать отравление

По данным правоохранителей, люди пострадали от яда. Теперь лабораторный анализ должен выявить вещество.

Мы шокированы вероятным преступлением, которое произошло в нашем университете,

– заявила президент университета Таня Брюль.

Сейчас напитки и продукты, которые продавали на территории университета, исследуют. В полиции предполагают, что неизвестное вещество могли добавить в упаковки молока или воды в период между 20 и 23 августа.

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По делу ведется следствие. Правоохранители делают все возможное, чтобы немедленно установить ответственных лиц.