Дети ехали в лагеря "Юбилейный", "Морская волна" и "Морская звезда". Их состояние – легкой и средней степени тяжести.
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Что известно об отравлении детей
Известно, что из города Петрозаводска сначала госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции:
- 8 детей доставили в Белореченскую центральную районную больницу;
- 12 – в Апшеронскую.
Почти 200 детей из поезда планируют поместить в обсерваторы. Они будут находиться там до получения результатов, которые взял Роспотребнадзор.
В случае вспышки кишечной инфекции в местных медицинских учреждениях сразу же подготовили 50 коек, с возможностью развернуть еще 40 койкомест.
По состоянию на 8 августа, количество госпитализированных с поезда детей возросло до 87 человек. Об этом заявили в оперативном штабе Кубани.
Последние случаи с отравлениями: что известно
- На Днепропетровщине люди массово отравились шаурмой, которую купили в местных киосках.
- Мужчина на Волыни не хотел отпускать жену на заработки и выпил яд от жуков.
- Во Львовской области семья отравилась грибами и попала в реанимацию.
- В Одессе из-за массового отравления госпитализировали 9 детей.