Пострадавшие отравились сыроежками и лисичками. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
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Четверо жителей Львовщины отравились грибами
В 22: 30 в реанимационное отделение Турковской Центральной городской больницы попали 3 жителя села Карпатское в возрасте 61, 33 и 25 лет. Врачи поставили им предварительный диагноз – отравление грибами. Состояние пострадавших – средней степени тяжести. По информации ZAXID.NET, пациенты являются членами одной семьи. Они накануне ели сыроежки.
Кроме этого, ночью в больницу привезли еще одного пациента, 40-летнего жителя села Верхняя Яблонька.
Его госпитализировали ночью в 1:30. С его слов, он ел лисички. Состояние – тяжелое,
– рассказал исполняющий обязанности начмеда Турковской больницы Николай Марусяк.
Симптомы отравления грибами
В Минздраве рассказали, что признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней. Основными симптомами являются:
- тошнота, рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- удушье;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- появление галлюцинаций и бреда.
Если у вас появился хотя бы один из этих симптомов, необходимо немедленно вызвать скорую.
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Первая помощь при отравлении грибами
Если вы отравились грибами, самое главное – срочно вызвать врача. Если есть возможность, следует промыть желудок водой или выпить сорбенты. Наименьшая эффективная доза активированного угля – 0,5 грамма на килограмм массы тела.
До приезда скорой лучше лечь и пить много жидкости – обычной, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины. Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую еду, молочные и кисломолочные продукты, ведь это может ускорить всасывание токсинов.
Кроме этого, ни в коем случае не следует заниматься самолечением и пытаться "переждать". Это может быть смертельно опасно. Остатки грибов или грибных блюд нужно обязательно сохранить. Ведь лабораторное исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.