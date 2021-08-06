Постраждалі отруїлись сироїжками та лисичками. Вони перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Цікаво Справжні чи помилкові: як відрізнити їстівні гриби від отруйних

Четверо жителів Львівщини отруїлись грибами

О 22:30 в реанімаційне відділення Турківської центральної міської лікарні потрапили 3 жителі села Карпатське віком 61, 33 та 25 років. Лікарі поставили їм попередній діагноз – отруєння грибами. Стан постраждалих – середнього ступеня важкості. За інформацією ZAXID.NET, пацієнти є членами однієї родини. Вони напередодні їли сироїжки.

Окрім цього, вночі в лікарню привезли ще одного пацієнта, 40-річного мешканця села Верхня Яблунька.

Його госпіталізували вночі о 1:30. З його слів, він їв лисички. Стан – важкий,

– розповів виконувач обов'язків начмеда Турківської лікарні Микола Марусяк.

Зауважте! Отруєння грибами може призвести до летальних наслідків. Якщо ви не впевнені, що гриб їстівний, краще його не чіпати. Як відрізнити отруйні гриби від їстівних, читайте в матеріалі 24 каналу.

Симптоми отруєння грибами

У МОЗ розповіли, що ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними симптомами є:

нудота, блювання;

різкий біль в животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

поява галюцинацій та марення.

Якщо у вас з'явився хоча б один із цих симптомів, необхідно негайно викликати швидку.

Читайте також Жителів Львівщини атакують отруйні змії: до лікарень потрапили 9 дітей

Перша допомога при отруєнні грибами

Якщо ви отруїлись грибами, найголовніше – терміново викликати лікаря. Якщо є можливість, слід промити шлунок водою чи випити сорбенти. Найменша ефективна доза активованого вугілля – 0,5 грама на кілограм маси тіла.

До приїзду швидкої краще лягти та пити багато рідини – звичайної, підсоленої води чи прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти, адже це може прискорити всмоктування токсинів.

Окрім цього, ні в якому разі не слід займатись самолікуванням і намагатись "перечекати". Це може бути смертельно небезпечно. Залишки грибів або грибних страв потрібно обов'язково зберегти. Адже лабораторне дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.