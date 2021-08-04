Найпоширеніша змія на Львівщині – гадюка звичайна. Найчастіше її можна зустріти у гірських районах області.

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Жителів області закликають бути обережними

У Львівській облдержадміністрації розповіли, що від початку 2021 року в області зареєстрували 30 випадків госпіталізації людей, яких вкусили змії. Серед постраждалих були 9 дітей.

Останній такий випадок трапився 3 серпня. Приблизно о 17:00 в стані середнього ступеня важкості у Турківську центральну районну лікарню потрапила 60-річна пацієнтка. Змія вкусила її у праве передпліччя. Інцидент трапився у селі Верхнє Гусине, що на Самбірщині.

Найпоширеніша отруйна змія – гадюка звичайна

На Львівщині досить часто можна зустріти небезпечну отруйну змію – гадюку звичайну. Вона найрозповсюдженіша у Карпатах.

Фахівці наголошують, що зазвичай змії втікають від людей, а кусають лише для свого захисту. Плазуни мають поганий зір та слух, однак своїм тілом вони здатні дуже добре відчувати коливання землі на відстані 1015 метрів.

У спеку це відчуття у змій притуплюється – вони стають лінивими та малорухливими. Тож саме влітку люди можуть легко на них наступити.

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Як уникнути укусу змії

Під час перебування на природі, насамперед збираючи ягоди або гриби, потрібно бути вкрай обережними.

Слід палицею розсунути зарослі, розгребти листя та обстежити ущелини, щоб ненароком не натрапити на плазуна.

Також потрібно взувати надійне взуття та одягнути широкі штани, заправивши їх у черевики так, щоб утворився напуск.

Якщо змія кусатиме, то вона зможе прокусити лише тканину, а не шкіру.



Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Перша допомога при укусі змії

Симптомами після укусу змії є загальна слабкість, зниження тиску, задишка, запаморочення, набряк та запалення лімфатичних вузлів. Лікарі наголошують, що постраждалому вкрай важливо надати домедичну допомогу.

Насамперед людині потрібно зберігати спокій та якомога менше рухатись.

Місце укусу необхідно звільнити від одягу чи взуття та прикласти стерильну пов'язку з антисептиком.

Постраждалому варто випити велику кількість води й протиалергічні препарати, якщо вони є.

Окрім цього, до місця укусу можна прикласти лід та обов'язково викликати швидку.

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