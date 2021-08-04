Рятувальники закликають бути надзвичайно обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше змій можна зустріти у високій траві, кущах, полях та лісі.

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Змія вкусила 60-річну бабусю

Приблизно о 17:00 у Турківську центральну районну лікарню потрапила 60-річна жителька села Верхнє Гусине.

Її у праве передпліччя вкусила змія.

Жінку госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Як вберегтися від укусу змії

Вирушаючи на природу, потрібно взувати високе та щільне взуття , яке змія не зможе прокусити.

, яке змія не зможе прокусити. Якщо ви побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте та не наближайтесь до нього.

та не наближайтесь до нього. Щоб уникнути укусу, потрібно відійти, не роблячи різких рухів.

Якщо ж ви побачили змію в межах населеного пункту, потрібно її сфотографувати. Після цього необхідно повідомити про цей інцидент ДСНС. Тоді на місце скерують серпентологів, які виловлять плазуна.

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Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу