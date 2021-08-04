Рятувальники закликають бути надзвичайно обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше змій можна зустріти у високій траві, кущах, полях та лісі.
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Змія вкусила 60-річну бабусю
- Приблизно о 17:00 у Турківську центральну районну лікарню потрапила 60-річна жителька села Верхнє Гусине.
- Її у праве передпліччя вкусила змія.
- Жінку госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.
Як вберегтися від укусу змії
- Вирушаючи на природу, потрібно взувати високе та щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.
- Якщо ви побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте та не наближайтесь до нього.
- Щоб уникнути укусу, потрібно відійти, не роблячи різких рухів.
- Якщо ж ви побачили змію в межах населеного пункту, потрібно її сфотографувати. Після цього необхідно повідомити про цей інцидент ДСНС. Тоді на місце скерують серпентологів, які виловлять плазуна.
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Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу