Спасатели призывают быть чрезвычайно осторожными, отправляясь на природу. Чаще всего змей можно встретить в высокой траве, кустах, полях и лесу.
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Змея укусила 60-летнюю бабушку
- Примерно в 17:00 в Турковскую центральную районную больницу попала 60-летняя жительница села Верхнее Гусиное.
- Ее в правое предплечье укусила змея.
- Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Как уберечься от укуса змеи
- Отправляясь на природу, нужно надевать высокую и плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
- Если вы увидели пресмыкающегося рядом с собой, не паникуйте и не приближайтесь к нему.
- Чтобы избежать укуса, нужно отойти, не делая резких движений.
- Если же вы увидели змею в пределах населенного пункта, нужно ее сфотографировать. После этого необходимо сообщить об этом инциденте ГСЧС. Тогда на место направят серпентологов, которые будут ловить пресмыкающегося.
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Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала