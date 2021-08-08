Діти їхали в табори "Ювілейний", "Морська хвиля" та "Морська зірка". Їхній стан – легкого та середнього ступеня важкості.

Зверніть увагу Чому не можна купувати продукти на стихійних ринках: пояснення експертки

Що відомо про отруєння дітей

Відомо, що з міста Петрозаводська спочатку госпіталізували 20 дітей з ознаками кишкової інфекції:

8 дітей доправили до Білоріченської центральної районної лікарні;

12 – до Апшеронської.

Майже 200 дітей з поїзда планують помістити до обсерваторів. Вони перебуватимуть там до отримання результатів, які взяв Росспоживнагляд.

На випадок спалаху кишкової інфекції в місцевих медичних закладах одразу ж підготували 50 ліжок, з можливістю розгорнути ще 40 ліжкомісць.

Відзначимо! Після отруєння групи дітей у поїзді порушили кримінальну справу.

Станом на 8 серпня, кількість госпіталізованих з поїзда дітей зросла до 87 осіб. Про це заявили в оперативному штабі Кубані.

Останні випадки з отруєннями: що відомо