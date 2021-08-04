Так, 46-річний чоловік хотів довести свою любов. Він випив отруту від зілля та жуків, аби кохана не їхала.

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У якому стані чоловік

У результаті чоловіка доставили в реанімаційне відділення Горохівської багатопрофільної лікарні. У нього було важке отруєння.

На щастя, лікарі врятували життя волинянина.

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