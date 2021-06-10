У повідомленні мовиться, що жінка залякувала мешканку Закарпаття нібито наведеною "порчею" на членів її сім’ї. Вона запевняла, що це обов'язково призведе до смерті.
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Жінка хотіла "зняти порчу"
Жінка також сказала, що може зняти прокляття. Для цього дівчина мала зібрати вдома усі гроші та ювелірні вироби і передати їй. За словами шахрайки, нібито саме на них лежить "порча" і тільки так можна врятувати рідних.
Так, вона довела потерпілу до розпачу. Для ритуалу та таки зібрала вдома усі заощадження та передала псевдоворожці.
Під час чергової зустрічі шахрайка отримала:
- 8 тисяч доларів;
- 8 460 євро;
- золоті вироби вартістю 1 172 доларів.
Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тисяч гривень,
– мовиться у повідомленні.
Вирок суду
Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу. Прокурори Офісу генерального прокурора довели вину мешканки Волині.