У повідомленні мовиться, що жінка залякувала мешканку Закарпаття нібито наведеною "порчею" на членів її сім’ї. Вона запевняла, що це обов'язково призведе до смерті.

Увага У Києві викрали бізнесмена із Сербії: відео

Жінка хотіла "зняти порчу"

Жінка також сказала, що може зняти прокляття. Для цього дівчина мала зібрати вдома усі гроші та ювелірні вироби і передати їй. За словами шахрайки, нібито саме на них лежить "порча" і тільки так можна врятувати рідних.

Так, вона довела потерпілу до розпачу. Для ритуалу та таки зібрала вдома усі заощадження та передала псевдоворожці.

Під час чергової зустрічі шахрайка отримала:

8 тисяч доларів;

8 460 євро;

золоті вироби вартістю 1 172 доларів.

Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тисяч гривень,

– мовиться у повідомленні.

Вирок суду

Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом примусу. Прокурори Офісу генерального прокурора довели вину мешканки Волині.