В сообщении говорится, что женщина запугивала жительницу Закарпатья якобы наведенной "порчей" на членов ее семьи. Она уверяла, что это обязательно приведет к смерти.
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Женщина хотела "снять порчу"
Женщина также сказала, что может снять проклятие. Для этого девушка должна была собрать дома все деньги и ювелирные изделия и передать ей. По словам мошенницы, якобы именно на них лежит "порча" и только так можно спасти родных.
Так она довела ее до отчаяния. Для ритуала та таки собрала дома все сбережения и передала псевдоворожке.
Во время очередной встречи мошенница получила:
- 8 тысяч долларов;
- 8 460 евро;
- золотые изделия стоимостью 1 172 долларов.
Общий вред причиненный потерпевшей составил 549 тысяч гривен,
– говорится в сообщении.
Судебный приговор
Верховный Суд согласился с утверждением прокурора, что наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества является справедливой мерой принуждения. Прокуроры офиса генерального прокурора доказали вину жительницы Волыни.